Franki Žgavec Gallusova listina

Za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo na zborovskem področju, ki je pomembno vplivalo na številne generacije pevcev in zborovodij na Goriškem, je Gallusovo listino za leto 2023 prejela Franka Žgavec. Priznanje JSKD so ji vročili včeraj, 21. aprila, v Dvorani Union v Mariboru, ki je gostila podelitve nagrad ob 28. tekmovanju slovenskih zborov Naša pesem.

V utemeljitvi piše, da je Franka Žgavec z neizmerno energijo in zanosom čez desetletja pomembno ter vsestransko zaznamovala slovenski kulturni prostor na Goriškem in širše. »Izvrstna pedagoginja, pevovodkinja in funkcionarka slovenskih organizacij je s svojimi izjemnimi vodstvenimi sposobnostmi, predanostjo delu ter pokončno moralno držo prizadevno ohranjala skrb za slovenstvo in slovenski jezik, ki ji je bila položena v zibel,« piše v utemeljitvi. Že v mladih letih se je dejavno vključila v prosvetne organizacije in zbore na Goriškem ter izdatno prispevala k uresničevanju njihovega poslanstva. Vodila je mladinski zbor Kekec in prepevala v mešanem zboru Lojze Bratuž, ki mu je tudi predsedovala. Še pred zaključkom študija je pričela poučevati na glasbeni šoli na Placuti, kjer je nato prevzela vodenje otroškega zbora. Sodelovala je pri reorganizaciji glasbenega šolstva v Gorici in je ustanovni član Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Kot profesorica petja je na učiteljišču Simona Gregorčiča in nižji srednji šoli Ivana Trinka poživila šolski zbor, še vedno pa s svojimi solopevskimi gojenci uspešno sodeluje na srečanjih in tekmovanjih. Od obnove Katoliškega doma, danes Kulturnega centra Lojze Bratuž, predseduje goriškemu kulturnemu hramu, ki povezuje tudi čezmejni prostor. S sodelavci oblikuje in bogati gledališko, koncertno in razstavno ponudbo ter prireja kulturne večere Srečanja pod lipami.

V Goriških brdih vodi Franka Žgavec eno izvirnejših slovenskih ženskih vokalnih skupin Vinika, ki presega obzorja običajnega ljubiteljskega petja. »Izžareva karizmo, ki je lahko zgled ne le ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem in poustvarjalcem, pač pa celotni kulturni sferi,« še piše v utemeljitvi.