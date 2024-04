V Lignanu zgorela streha hotelske restavracije

Gasilci iz Lignana, Latisane in Vidma so danes okrog 13. ure posredovali v Lignanu Rivieri, kjer je zagorel del hotela Marina Uno. Ugotovili so, da je ogenj zajel leseno streho hotelske restavracije. Preverili so morebitno prisotnost ljudi v notranjih prostorih in nato začeli z gašenjem.

Ko se je vnel požar, je v hotelu okrog deset ljudi opravljalo vzdrževalna dela pred skorajšnjim sezonskim odprtjem. Vsi so se na srečo uspeli zateči na varno, le dve osebi sta potrebovali pomoč zaradi vdihavanja dima.

Po pogasitvi požara so gasilci začeli z bonifikacijo prostorov in so zavarovali celotno stavbo. Na kraju so bili karabinjerji in lokalni policisti.