Na Novomeškem ob koncu tedna 333 oseb nezakonito prestopilo mejo

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so minuli konec tedna obravnavali 333 oseb, ki so nezakonito prestopile notranjo mejo oziroma niso izpolnjevale pogojev za bivanje na območju Slovenije. Največ, 307, so jih prijeli na območju Posavja, 26 pa na območju policijske postaje Metlika. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

Metliški policisti so tako v petek zjutraj pri Suhorju ustavili kombinirano vozilo belgijskih tablic, ki jim je bilo sumljivo. Tik preden so prišli do vozila, je iz kombiniranega vozila stekel voznik in pobegnil policistom. Pri pregledu vozila so policisti po navedbah PU Novo mesto ugotovili verjeten razlog za pobeg - 17 državljanov Turčije, osem Iraka in enega državljana Sirije, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop notranje meje. Neznanega voznika policisti še iščejo.

Pri poostreni mejni kontroli pri Slovenski vasi pa so policisti kontrolirali osebno vozilo nemških tablic, ki ga je vozil 23-letni državljan Tadžikistana. V avtu je peljal šest državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop notranje meje. Voznika in osebni avtomobil so zasegli, v delo so se vključili kriminalisti. Tujce so v obravnavo prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na Obrežju, so še sporočili s PU Novo mesto.