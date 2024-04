Dolinski zvonovi po dveh letih spet zadoneli (video)

Po dveh letih mirovanja so v nedeljo ob 17. uri v Dolini ponovno odmevali zvonovi cerkve sv. Urha. S pogajanjem sta škofija in sodišče naposled prišla do dogovora, ki predvideva, da zvonovi ne smejo zvoniti pred 8. uro. Škofija je prilagodila svoj pravilnik in s tem postavila besedo konec predolgi vaški zdrahi.

Zvonove je tržaško sodišče zapečatilo januarja 2022, potem ko se je skupina šestih vaščanov pritožila zaradi preglasnega in predolgega zvonjenja. Le veliko noč so še spremljali po krajši odstranitvi pečatov, a maja istega leta so zaradi ponovne pritožbe spet zamolčali. Sodišče je namreč postavilo določene pogoje, ki so delno omejevali zvonjenje, takratni župnijski upravitelj Klemen Zalar pa pogojev ni sprejel in raje izbral mirovanje. Od takrat je verske obrede iz zvonika cerkve sv. Urha spremljala le tišina. Iz daljave je bilo slišati zvonove bližnje cerkve sv. Martina.

Ponovno zvonjenje je v nedeljo župnija zaupala trem pritrkovalcem skupine Turn iz Mačkolj. »Zvonovi ne tolčejo le dnevnega ritma in ur, ampak izražajo zvočno identiteto pokrajine. Niso le cerkvena glasbila, a družbeni povezovalci in usmerjevalci človekovega življenja,« je prisotne nagovoril župnijski upravitelj Tomaž Kunaver, ki je nato zvonove blagoslovil.

