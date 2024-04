Usoden zaplet: reševalci prispeli po 23 minutah, prisotni pa ga niso oživljali

Operativni urad deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores je danes ob 14.15 prejel telefonski klic v sili, o katerem je kasneje deželna služba Sores seznanila javnost. Ob 14.15 jih je poklicala soproga italijanskega državljana z bivališčem v Trstu, starega več kot 60 let, s kroničnimi težavami srca in sladkorno boleznijo, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Operaterju je povedala, da je moža obšla slabost, medtem ko je delal na njivi. Bil je pri zavesti in je jasno odgovarjal na vprašanja. Mož se je, zato da bi se opomogel, ulegel na ležalnik in dvignil noge, da bi izboljšal krvni obtok.

Gospa ni vedela povedati sogovorniku službe Sores točne lokacije, ampak le, da se nahaja za hangarjem neke obrtne dejavnosti. Dodala je tudi, da bo reševalce počakala na cesti pred vrati.

Operater službe Sores je medtem obvestil reševalne ekipe in dodelil omenjenemu posredovanju rdečo triažno kodo. Gospo je tudi zaprosil, naj ponovno pokliče, če bi se stanje moža spremenilo.

Pri tem deželna služba Sores opozarja med drugim, da je danes (ponedeljek, 29. aprila), ob omenjeni uri, njen operativni urad vodil 12 intervencij in jih je bilo še drugih 6 na čakalnem seznamu.

Ob 14.32 je gospa spet poklicala na operativno centralo službe Sores in sporočila, da mož ne odgovarja in da zgleda tudi, da ne diha več. Operater Soresa je prisotne na kraju pozval, naj začnejo z vodenim oživljanjem, pri čemer pa je naletel na njihovo nasprotovanje, so zapisali v sporočilu za javnost. Medtem ko je prvi operater Soresa nadaljeval z nudenjem pomoči in poskusil prepričati prisotne, naj začnejo z vodenim oživljanjem, na kar pa niso pristali, je drugi operater Soresa uspel preusmeriti na kraj zdravniški avtomobil in reševalno vozilo, ki sta posredovala z rdečo triažno kodo. Zdravniški avtomobil je odpotoval ob 14:29 in je prispel ob 14:38. Reševalno vozilo pa je startalo ob 14:36 iz Ulice Forti in je prispelo k Magdaleni ob 14:39. Reševalci so na kraju začeli z oživljanjem, toda ves njihov trud je bil žal zaman, ker so lahko le potrdili smrt moškega, so še zapisali.