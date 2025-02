Od danes do nedelje Gorica tudi prestolnica džeza

Evropska prestolnica kulture GO!2025 bo od danes do nedelje združila v Gorici smetano italijanskih džezistov s pianistom Stefanom Bollanijem na čelu. V štirih dneh bodo on, starosta italijanskih trobentarjev Enrico Rava, drugi proslavljeni trobentar Paolo Fresu, bobnar Roberto Gatto, legenda italijanskih kontrabasistov Ares Tavolazzi, harmonikar Antonello Salis, saksofonist Daniele Sepe ter mladi, a že uveljavljeni glasbeniki, pevka Frida Bollani Magoni ter kitarista Christian Mascetta in Matteo Mancuso, naštudirali program džezovskih skladb, ki ga bodo nato, vedno v okviru GO! 2025, s skupnim imenom Stefano Bollani All Stars ponudili v ponedeljek, 17. februarja, ob 20.45 v posluh občinstvu v tržaškem gledališču Rossetti.

To izjemno glasbeno poslastico ponuja videmsko kulturno društvo Euritmica, organizator cele vrste džezovskih srečanj, ki se bodo pod vodstvom umetniškega vodje Giancarla Vellisciga zvrstila do nedelje v Gorici pod skupnim imenovalcem Ponte a NordEst – Severo-vzhodni most.

Danes ob 19. uri bo v lokalu Chincaglieria v Raštelu 60 Trio Monike Bajer ponudil džezovski aperitiv. Ob vodji, pevki Moniki Bajer, se bosta kitarista Marko Čepak in Paolo Sciarrini razigrala v džezu, svingu in gipsy glasbi. Jutri ob 18.30 bodo v Kinemaxu na Travniku predvajali dokumentarni film Michel Petrucciani. Body and Soul, ki je posvečen izrednemu francoskemu pianistu, udeležencu dveh Džezovskih srečanj združenja Euritmica v 90. letih preteklega stoletja. Dokumentarec je delo Michaela Radforda. Obenem bo v Kinemaxu na ogled razstava fotografiji, ki jih je Pierluigi Bumbaca posnel med Džezovskimi srečanji v Gorici.

V soboto, 15. februarja, ob 19. uri bo v restavraciji Rosenbar nastopil Cross Border Duo, ki ga – v duhu GO! 2025 - sestavljata italijanska pevka Laura Clemente in slovenski pianist Evgen Štefančič.

Ob 21. uri bo na sedežu krožka Arci Gong zaživela Blues noč s pianistom Claudiom Cojanizem in Orianom Ferinijem (ustna harmonika), ki se bosta z blues glasbo poklonila zgodovinskima protagonistoma goriške glasbene scene - pred kratkim preminulima Mauru Barduscu in Giulianu Almerigogni.

V nedeljo, 16. februarja, se bo džezovsko dogajanje preselilo v Kulturni center Lojze Bratuž. Opoldne bo na vrsti poklon Nini Simone. Pevka in tolkalka Graziella Vendramin, napovedovalec Valerio Marchi, klaviaturist Alessandro Scolz, kontrabasist Alessandro Turchet in bobnar Emanuel Donadelli bodo z besedami in glasbo predstavili lik velike ameriške pevke in pianistke. Ob 16. uri pa bo, vedno v Kulturnem centru Lojze Bratuž, nastopila skupina mladih slovenskih glasbenikov, ki se bo pod vodstvom velikega bobnarja, tolkalca in pedagoga Zlatka Kaučiča predstavila s koncertom Kombo: Pogum pogumbih. Vstop prost.