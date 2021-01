Od Gorice do Kamale in Bidna

Aktivni podpornik predsednika ZDA Joeja Bidna, ki prijateljuje tudi s podpredsednico Kamalo Harris, je rojen v Gorici. Športni dnevnik La Gazzetta dello Sport je včeraj poročal o Elnardu Julianu Websterju Jr., v Združenih državah Amerike uspešnem odvetniku, ki ga je na fotografijah mogoče opaziti ob novem predsedniku in Baracku Obami. Njegovo ime, če odmislimo tisti Jr., ki pomeni mlajši, pa so si gotovo zapomnili starejši ljubitelji goriške košarke, in tudi tisti, ki so jim starši orisali podvige Elnarda Websterja (starejšega).

Oče Elnarda Websterja mlajšega je namreč v sezoni 1969/70 nastopal v košarkarski A-ligi za tedanje moštvo Splügen Bräu Gorizia, ki so ga Goričani ljubili ne samo zaradi za današnje goriške razmere sanjske, utopične, skorajda neverjetno uspešne košarkarske epopeje, a tudi zaradi pokrovitelja, proizvajalca piva, ki ga po zmagah (in tudi po porazih) ni nikoli zmanjkalo. No, Elnard Webster je bil v tisti sezoni prvi zvezdnik ekipe, saj je bil najboljši strelec prvenstva.

Prispeval je 593 točk s skorajda vrtoglavim povprečjem 26,9 točke na tekmo. Bila so leta, ko je v A-ligi lahko nastopal le en tuj košarkar v vsakem klubu, v Italiji pa so se večinoma odločali za ameriške igralce. Zanimivo pa je, da je drugo mesto na lestvici strelcev tedaj zasedel Mehičan Manuel Raga Navarro s 558 točkami, ki je bil ob koncu sezone z Varesejem tudi italijanski prvak.

Naj še omenimo, da so goriške barve tedaj branili domači igralci, kar je razvidno tudi iz priimkov: Medeot, Pieri, Comelli, član ekipe je bil tudi Dudi Krainer, tako da se bo prav gotovo marsikateri Goričan z nostalgijo spominjal tistih časov.

Za tedaj 21-letnega in 196 centimetrov visokega Websterja je bila tista sezona prav posebna. Med poletjem so ga New York Knicks izbrali na 54. mestu na naboru lige NBA, njegov zastopnik Richard Kaner pa ga je takoj prepričal, naj raje izbere Italijo in ga je pripeljal v Gorico. V obmejnem mestu je istega leta, 23. decembra, postal oče, ko se je rodil Elnardo mlajši. Sezona se je sicer sklenila z nazadovanjem Gorice, ki je bila novinka v ligi (zasedla je 11. od 12 mest, zadnje mesto pa Brill Cagliari), Elnardo se je nato z družino vrnil v ZDA, kjer je med drugim branil barve moštev New York Nets in Memphis Pros, bil je prvak ameriške lige CBA, v Evropi pa je eno leto tudi nastopal za Bilbao, preden je še zelo mlad – star je bil 28 let –, sklenil poklicno pot.

Ljubezen do športa je podedoval Elnardo mlajši, ki je bil uspešen univerzitetni igralec ameriškega nogometa, leta 1992 so ga Pittsburgh Steelers tudi izbrali na naboru lige NFL, v kateri ni nikoli nastopil zaradi poškodbe kolena. Ob študiju pa se je neprestano izobraževal, tako da ga je odvetniška kariera ponesla zelo daleč od tiste Gorice, ki je še vedno zapisana ob »kraju rojstva« v njegovi osebni izkaznici.