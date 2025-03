Od prvih zametkov do današnjih dni in dlje

Piše se leto 1975. Ravno na četrtek, 13. marca, poteka v takratnem Katoliškem domu prva seja novoizvoljenega sveta Slovenske skupnosti (SSk), na kateri izvolijo prvo vodstvo te stranke na Goriškem. Kmalu za tem pa ustanovijo sekcije SSk po celem območju nekdanje goriške pokrajine. Na tej prvi seji je najstarejši član Ivan Prinčič svetu in celotni SSk zaželel plodno in uspešno delo.

In res. Petdeset let kasneje, v četrtek, 13. marca 2025, je v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici potekalo praznovanje ob 50. obletnici ustanovitve SSk v Gorici. Priredili so ga v sklopu slavnostnega zasedanja goriškega pokrajinskega sveta SSk, ki je bilo odprto tudi za javnost. Ob številnih pozdravih članov in gostov je potekala tudi vročitev priznanj. Sledila je še okrogla miza o 50-letnem prizadevanju SSk za goriški prostor, ki jo je vodil novinar Matevž Čotar.

Dolga prehojena pot

Četrtkov dogodek je uvedla gojenka glasbene šole SCGV Emil Komel Anna Giusti iz razreda prof. Tomaža Škamperleja, ki je na klarinet zaigrala slovensko himno. Številne navzoče je nato pozdravila predsednica goriškega pokrajinskega sveta SSk Martina Šolc. Priložnostno poročilo je prebral pokrajinski sekretar SSk David Grinovero. »Za nami je dolga 50-letna pot samostojnega političnega delovanja Slovenske skupnosti, zbirne stranke Slovencev v Italiji. S ponosom lahko rečemo, da smo ena najstarejših, še vedno aktivnih političnih strank v Italiji,« je dejal Grinovero in se nato spomnil, kako se je samostojno politično delovanje goriških Slovencev začelo že leta 1947 s Slovensko demokratsko zvezo. Med starejšo in mlajšo generacijo pa je v šestdesetih letih prišlo do političnih razhajanj. »Konec leta 1974 smo se nekateri predstavniki mlajše generacije sestali v baru v Gorici. Po tem srečanju in pogovoru je prišla v ospredje želja, da bi mladi sami vzeli v roke zadevo in ustanovili nekaj novega, novo stranko,« je za Primorski dnevnik povedal Carlo Bresciani, ki je bil med ustanovnimi člani SSk na Goriškem in se je na četrtkovem dogodku spomnil samih začetkov stranke.

Slednja je nastala v treh fazah: 15. februarja 1975 je potekal širši zbor volivcev, 1. marca prvi občni zbor ali kongres stranke. Prva redna seja sveta SSk z volitvami prvega vodstva pa je potekala 13. marca. Kmalu za tem so na celem območju Goriške ustanovili posamezne sekcije. Istega leta so nastale sekcije za Števerjan, za Pevmo, Oslavje in Štmaver, za Krmin ter sekcija v Štandrežu. Naslednjega leta se je rodila sekcija v Sovodnjah, leta 1977 pa v Doberdobu. Mestna sekcija za Gorico je nastala 28. aprila 1977, mladinska sekcija pa 11. novembra 1977. V zgodnjih osemdesetih letih so ustanovili še sekcijo SSk za Podgoro. »Bilo je težko za ta novorojeni organ, saj nihče izmed nas ni bil po poklicu politik. Bili smo kulturniki, delavci in kmetje, ob vsem tem pa še politiki,« je še povedal Bresciani.

Previdno naprej

»Pri Slovenski skupnosti smo se od vsega začetka zavedali, da je za vplivanje na razvoj dogodkov v politiki nujno sodelovati pri upravljanju javnih ustanov, občin, pokrajin in dežel,« je izpostavil pokrajinski sekretar SSk in se dotaknil tudi vseh raznih izzivov, s katerimi se je, se in se še bo soočala stranka. Zahvalil se je »tistim daljnovidnim članom, ki so se pred 50 leti odločili za ta korak, ki ni bil lahek v danih okoliščinah, in izbrali pot skupne zbirne stranke Slovencev v Italiji«. Nazadnje pa se je še vprašal: kako naprej? »Kot majhna barka v velikem in razburkanem morju, ki potrebuje seveda dobrega krmarja, ampak tudi – in predvsem – veliko mero previdnosti,« je zaključil David Grinovero.

Spregovorili so nato še razni gostje. Pozdravili so deželni svetnik SSk Marko Pisani, deželni predsednik SSk Damijan Terpin, predsednik pokrajinskega sveta SSk za Tržaško Pavel Vidoni in deželna sekretarka SSk Fulvia Premolin. Priznanje so na slavnostnem zasedanju prejeli Franca Padovan, Simon Komjanc, Florijan Lango, Robert Princic, Gianni Manià, Silvan Primožič, Bernard Spazzapan, Aldo Jarc, Marko Jarc, Dario Bertinazzi, Julijan Čavdek, Avguštin Devetak in Kristian Tommasi. Sledil je še pogovor, ki ga jevodil Matevž Čotar in pri katerem so sodelovali števerjanski župan Marjan Drufovka in doberdobski župan Peter Ferfoglia, goriški občinski svetnik Walter Bandelj in sovodenjski občinski svetnik Kristian Tommasi.