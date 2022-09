Odbojkarski polfinale med Slovenijo in Italijo na skupnem trgu

Zavod GO! 2025 skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Občino Gorica pripravlja jutri pravo čezmejno navijaško dogodivščino. V duhu Evropske prestolnice kulture bodo na Trgu Evrope / Transalpina postavili velik čezmejni ekran, na katerem si bodo ljubitelji športa lahko ogledali polfinalno tekmo med Slovenijo in Italijo na moškem svetovnem prvenstvu v odbojki. Tekma se bo začela ob 21. uri, »navijaško ogrevanje z animatorjem« pa že pol ure pred tem. Dobrodošli so vsi slovenski in italijanski ter #borderless navijači, piše v vabilu. »Vsak bo navijal za svoje, navijali pa bomo skupaj. Zmaga bo borderless,« pravi Gorazd Božič, direktor Zavoda GO! 2025. Navzoča bosta tudi župana Gorice in Nove Gorice, Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič.