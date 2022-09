Na goriško-novogoriškem skupnemTrgu Evrope / Transalpini se je zbralo nad dvesto slovenskih in italijanskih odbojkarskih navdušencev, da bi na velikem ekranu spremljali polfinale moškega svetovnega prvenstva med Slovenijo in Italijo. V prvi vrsti sta si tekmo ogledala goriški župan Rodolfo Ziberna in novogoriški podžupan Simon Rosič.