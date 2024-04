Odbor za zdravje na pomoč kliče občinske svetnike

Po enem mesecu so se v soboto ponovno zbrali na trgu pred goriško mestno hišo, da bi še enkrat opozorili na vse večje težave v zdravstvu in še predvsem na vse večje pomanjkanje družinskih zdravnikov. Goriška koordinatorka odbora za zdravje FJK Daniela Careddu je številne udeležence shoda opozorila, da so pred enim mesecem izročili goriškemu županu Rodolfu Ziberni spomenico, vendar se prvi občan na njihove pripombe in priporočila ni odzval.

»Že res, da župan nima neposredne vloge pri reševanju težav, ki tarejo javno zdravstvo, po drugi strani predstavlja vse občane, zaradi česar smo pričakovali, da bi zavzel javno stališče in tako pritisnil na vse pristojne ustanove,« je poudarila Angela Careddu in pojasnila, da so se v zadnjem mesecu težave le še povečale.

»S koncem marca se je upokojila še ena družinska zdravnica, Laura Zulli, ki je skrbela za 1600 občanov. Po njeni upokojitvi je drugega družinskega zdravnika dobilo okrog 600 občanov, tako da jih je zdaj brez oskrbe že 4000,« je razložila Angela Careddu, ki je med drugim napovedala, da bodo s težavami v zdravstvu seznanili vse občinske svetnike, saj si želijo, da bi v občinskem svetu vsi skupaj podprli resolucijo, s katero bi zdravstveno podjetje pozvali k zagotovitvi dodatnih družinskih zdravnikov, k skrajšanju čakalnih dob in sploh k izboljšanju storitev, ki jih zagotavlja javno zdravstvo.

Med shodom so delili letak z napotki, kako priti do povračila stroškov za specialistične ambulantne storitve v primeru, da le-teh zdravstveno podjetje ne zagotovi v roku, ki ga predvideva zdravnikova napotnica.