Odložili odprtje Feiglove knjižnice (foto)

Zaradi poostritve ukrepov, ki v goriški pokrajini stopa v veljavo z današnjim dnem, so odložili na kasnejši datum odprtje Feiglove knjižnice v prenovljenih prostorih v pritličju goriškega Trgovskega doma, ki je bilo napovedano za sredo, 10. marca.»Spadamo pač v skupino kulturnih ustanov, ki v oranžnih conah ne smejo biti odprte za javnost,« pojasnjuje direktorica Narodne in študijske knjižnice Luisa Gergolet. S ponedeljkom, 8. marca, bodo ljubitelji branja lahko še naprej vračali in si izposojali gradivo, vendar ga bodo morali prevzeti pred stranskimi vrati knjižnice. Izposoja in vračanje bosta možna med 9. in 16. uro. V knjižnici načrtujejo podaljšanje urnika, vendar bo treba tudi na to počakati. V pričakovanju na odprtje bodo v knjižnici nadaljevali z urejanjem skladiščnih in drugih notranjih prostorov.

»Pred ponovnim zrahljanjem ukrepov knjižnice ne bomo odprli in tudi ne bomo podaljšali njenega urnika. Čim bo goriška pokrajina spet rumena, pa bomo takoj poskrbeli za odprtje: nanj namreč nestrpno čakamo,« poudarja Luisa Gergolet. V oranžno cono bomo vključeni vsaj dva tedna. V knjižnici – in seveda ne samo v njej – upajo, da bo goriška pokrajina »porumenela« že v ponedeljek, 21. marca. Začetek pomladi bi tako lahko sovpadal s ponovnim odprtjem knjižnice, ki predstavlja pomemben korak na poti oživljanja Trgovskega doma.