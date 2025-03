Odprtje parka v Dolini Korna spet preložili

Svetnik Emanuele Traini (Regione autonoma FWD) je na včerajšnjem zasedanju goriškega občinskega sveta vprašal, kdaj se bodo zaključila dela v novem parku v Dolini Korna in kdaj ga bodo sploh odprli. Odgovora ni prejel. Odbornica Sarah Filisetti je pojasnila, da so v teku zaključna dela v predoru za pešce, ki ga gradijo pod Drevoredom Oriani in da morajo še namestiti koše za odpadke, informativne table in videokamere.

V nadaljevanju je pojasnila, da ne ve, kdaj se bodo zaključila dela, ker je marsikaj odvisno od vremena, saj ni mogoče vedeti, če bo v prihodnjih dneh dež ali sonce. Poleg tega je opozorila, da je park še vedno gradbišče, zaradi česar ga še ni mogoče obiskovati.

Maja brez tekme v rolkanju

Občina je poleg tega opozorila rolkarsko društvo, da novega poligona v Dolini Korna ne bodo smeli uporabljati za organizacijo tekme, ki bi morala biti na sporedu maja. »Poligon je zgrajen, vendar smo morali zahtevati odpoved tekme, ker ne vemo, če se bodo dela do maja zaključila in če bo takrat gradbišče še vedno zasedalo park v Dolini Korna,« je pojasnil občinski odbornik Giulio Daidone.