Odstranili 120 neeksplodiranih ubojnih sredstev

Na Krasu je tudi danes na delu državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki je v sedmih dneh odstranila 120 kosov v skupni teži 750 kilogramov, je dejal poveljnik enote Darko Zonjič. Ena od štirih ekip, ki so na terenu, trenutno odstranjuje topovsko bombo in ročno granato. Veseli ga, da se gasilci držijo njihovih navodil in gasijo iz varnih con. Neeksplodirana sredstva so zaradi požara močno pregreta in obstaja nevarnost eksplozij. Teh sicer ne štejejo več, je še dodal Zonjič.