Odvzem častnega meščanstva Mussoliniju zahtevajo tudi na upravnem sodišču

Goriško društvo Agorè se je s trojico goriških občanov pritožilo na Deželno upravno sodišče (TAR) za Furlanijo - Julijsko krajino glede odločitve Občine Gorica, da fašistični diktator Benito Mussolini ostane njen častni občan. Vest je to pravkar naznanilo v daljšem sporočilu za medije.

Zavrnitev levosredinske svetniške pobude za odvzem častnega meščanstva, do katere je prišlo 11. novembra lani, zanje ne sovpada z demokratičnimi in ustavnimi vrednotami. Ta pa je še dosti bolj boleča v letu, ko si Gorica in Nova Gorica delita naziv Evropske prestolnice kulture. Častno občanstvo so Mussoliniju podelili 26. maja 1924, se pravi ko je bil fašistični režim na vrhuncu svoje moči, so še pojasnili.

Razvejana strokovna ekipa

Društvo zastopa odvetnik in univerzitetni profesor ustavnega prava Michele Francaviglia. Pritožba temelji na raziskavi univerzitetnega profesorja za ustavno pravo Alessandra Sterpe. V pravnem timu je še odvetnica Ana Stanič.

Odločitev in razloge, ki stojijo za pritožbo na upravno sodišče, bo predsednik društva Agorè Sergio Pratali podrobneje orisal jutri na tiskovni konferenci.