Ogenj zajel tudi hišo

Mirenci prav gotovo dolgo ne bo pozabil včerajšnjega dne, ko so se ognjeni zublji nevarno približali vasi in obkrožili grad nad njo. Eden od domačinov, ki so se morali v sredo popoldne umakniti iz Mirna, je danes za Radio Robin povedal, da je iskra preskočila na dvorišče, nato pa je ogenj zajel tudi njihovo hišo. K sreči je bil v bližini eden od gasilcev, njihov sosed, tako da so poslopje rešili. Zgorel pa je del balkona, je povedal. Ogenj je napredoval izjemno hitro. Težave so imeli tudi zaradi zelo neprijetnega dima, še danes čutijo posledice na dihalih, je dodal drugi sogovornik. Zastrašujoče so bile tudi eksplozije ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne.