Stavka v Mahleju zamrznjena

Današnja stavka v družbi Mahle v Šempetru pri Gorici je zamrznjena, pogajanja z vodstvom se nadaljujejo, je novinarjem sporočil predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v družbi Dejan Sirk. Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino.

Zaposleni od vodstva družbe zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v Bosno in Hercegovino, prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev ustreznega števila zaposlenih in znanja v enoti v Šempetru pri Gorici.

Sindikat je stavko sprva napovedal za 2. december in nato še za ta torek, a jo obakrat ob nadaljevanju pogajanj z vodstvom zamrznil. V sredo zvečer so se pogovori po Sirkovih besedah zaostrili, zato so se odločili za stavko, a so jo po nekaj urah zamrznili.

Družba Mahle, ki v sodelovanju s tujimi industrijskimi proizvajalci razvija in proizvaja mehatronske izdelke, je bila ustanovljena leta 1960. Sodi med največje slovenske izvoznike in največje zaposlovalce v regiji. Leta 2014 je po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle. Sedež ima v Šempetru pri Gorici, proizvodne prostore pa še v Bovcu in Komnu.

Prihodnje leto namerava zaradi selitve dela proizvodnje v BiH ukiniti 270 delovnih mest, kar vodstvo utemeljuje s šibkim povpraševanjem v Evropi. Selitev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.