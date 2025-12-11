Dijaki poskrbeli za virtualni obisk Palače Attems Petzenstein

Med glavnimi objekti goriškega urbanega reliefa je prav gotovo znamenita Palača Attems Petzenstein. Po palači se je po novem mogoče sprehajati v sklopu virtualnega obiska. Njene notranje dvorane, razne umetnine, dvorišče ter zgodovino palače in družine Attems pa spoznavati s pomočjo večjezičnih zapisov in zvočnih zapisov. Slednji so na voljo v italijanščini, slovenščini, furlanščini, angleščini, nemščini, španščini in francoščini.

Zasluga za možnost virtualnega ogleda goriške palače, ki sicer še ni dostopen širši javnosti, gre dijakom petih raznih šolskih zavodov iz dežele Furlanije - Julijske krajine. Pri projektu, ki so ga dijaki preimenovali Oltre la facciata (Preko fasade), je sodelovalo skupno 150 dijakov in 28 profesorjev goriškega klasičnega liceja Alighieri, goriških licejev Gregorčič-Trubar, videmskega tehniškega zavoda Marinoni, goriškega zavoda Galilei-Cossar in trbiškega zavoda Bachmann. Z licejev Gregorčič - Trubar so sodelovali dijaki zadnjih letnikov vseh treh smeri pod vodstvom profesorjev Ivana Žerjala in Carlotte Nanut. Poskrbeli so za prevod besedil v slovenski jezik. Včeraj so v veliki dvorani zavoda Galilei predstavili končni produkt projekta.