Pogorelo ostrešje telovadnice osnovne šole na Mostu na Soči

Ponoči je zagorelo v telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, pri čemer je pogorelo skorajda celotno ostrešje telovadnice. Vzrok požara še ni znan, okoliščine še ugotavljajo.

Policijo je Regijski center za obveščanje Nova Gorica sinoči ob 23.14 obvestil o požaru v telovadnici osnovne šole na Mostu na Soči. Zagorelo je najprej v spodnjem delu šolske telovadnice, nato se je požar preko različne opreme razširil proti stropu, poročajo Primorske novice. Kasneje se je vsul montažni strop nad telovadnico (v obsegu 30 krat 40 metrov). Posredovalo je 80 gasilcev več gasilskih enot iz Zgornjega Posočja, in sicer PGD Most na Soči, PGD Tolmin, PGD Kobarid, PGD Ponikve - Planota in PGD Dolenja Trebuša, ki so požar dokončno pogasili. Na kraju je ostala požarna straža. Vzrok požara policisti še preiskujejo. V požaru je nastalo za več deset tisoč evrov škode, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so o požaru obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Prav tako nadaljujejo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine požara.

Med gašenjem je bila na kraju tudi ravnateljica šole Mojca Florjančič. Kot je povedala, čakajo na forenzike in sodnega izvedenca. Pouk za otroke 6. in 9. razreda je danes odpadel. Učenci 7. in 8. razreda so trenutno v šoli v naravi, starši pa so bili o dogodku obveščeni zgodaj zjutraj.

Pouk razredne stopnje je potekal normalno, saj poteka v ločeni stavbi. Predvidevajo, da se bo pouk nadaljeval v petek, potem ko počistijo tri učilnice. Bodo pa morali do sanacije prilagoditi pouk športa.