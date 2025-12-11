VREME
Umora moškega iz Nove Gorice osumljena italijanska državljana

Truplo moškega so našli 11. januarja 2022 ob Streliški poti tik ob meji z Italijo

Umora 26-letnega slovenskega državljana iz območja Nove Gorice, ki so ga našli mrtvega 11. januarja 2022 ob Streliški poti tik ob meji z Italijo, sta osumljena dva italijanska državljana iz Furlanije - Julijske krajine, ki sta bila v času storitve mladoletna. Njuno identiteto so ugotovili ob zaključku obsežne in zahtevne mednarodne kriminalistične preiskave, pri kateri so sodelovali slovenski in italijanski policisti.

Truplo moškega je 11. januarja 2022 opazila ženska iz Gorice, ki se je sprehajala po Ulici Cappella in zatem po Streliški poti. Umorjeni moški pri sebi ni imel ne telefona ne dokumentov, v bližini so našli le njegovo kolo. Obdukcija na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino je razkrila, da je bila zanj usodna ena od vbodnih ran.

