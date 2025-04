Okrepili avtobusne povezave med Ronkami in Gorico ter Novo Gorico

Februarja, ob uradnem odprtju Evropske prestolnice kulture GO! 2025, so začele veljati tudi nove oz. okrepljene čezmejne avtobusne povezave med Gorico in Novo Gorico ter neposredna avtobusna povezava z letališčem v Ronkah, katerih cilj je izboljšanje mobilnosti med Slovenijo in Italijo v tem posebnem letu, ko se v čezmejnem prostoru veliko dogaja in je zato tudi priliv obiskovalcev od blizu in daleč večji od običajnega. Dve mestni liniji med Gorico in Novo Gorico ter neposredno povezavo z letališčem v Ronkah so kot omenjeno zagnali pred dvema mesecema, v prejšnjih dneh pa je stekla še druga faza projekta čezmejnih javnih prevozov GO!Bybus.

Kot so sporočili iz podjetja APT, zadeva nadgradnja medkrajevno linijo Gorica-Krmin (uvedli so vsakodnevne vožnje tudi v večernih urah, do 23.30) ter čezmejno medkrajevno linijo med ronškim letališčem in Goricama. Le-ta je od 4. aprila na voljo vsak dan, ob tem so tudi avtobusi pogostejši. Voženj iz Nove Gorice v Gorico in Ronke je po novem 18 (prva ob 3.58, zadnja ob 21.37), v obratno smer pa 17 (prva ob 7.32, zadnja ob 0.45). »Avtobusna povezava z letališčem je koristna tako za potnike, ki se pripeljejo z letalom, kot za tiste, ki se pripeljejo z vlakom ali lastnimi prevoznimi sredstvi, ki jih lahko pustijo na tamkajšnjih parkiriščih in za prevoz v Gorico in Novo Gorico izberejo javni prevoz. Ta rešitev je idealna za turiste, ki v FJK pridejo z letalom in se lahko brez težav pripeljejo do Evropske prestolnice kulture, pa tudi za Goričane, ki nameravajo odpotovati,« opozarjajo iz podjetje APT. Cena vožnje iz Gorice do Ronk in obratno znaša 3,90 evra, iz Nove Gorice pa 5,60 evra.

Prva čezmejna mestna linija, ki jo zagotavlja podjetje APT že od leta 2002 (prekinjena je bila samo med pandemijo), povezuje Gorico in Novo Gorico. Električni - in v turkizno barvo odeti - avtobusi linije Gorica-Nova Gorica vozijo od 7.30 vsake pol ure do 20.30. Avtobus starta z intermodalnega potniškega terminala oz. goriške železniške postaje in nadaljuje po Ulici Manzano, Korzu Italije, Ulici Sauro in Ulici De Gasperi do Travnika, naprej po ulicah Carducci, Pellico in Škabrijelovi ter dalje do novogoriške železniške postaje in do avtobusne postaje v Erjavčevi ulici. Od tod vozijo avtobusi v Gorico od 7.55 vsake pol ure do 21. ure. Linija je sofinancirana iz programa Interreg Centra Europe - Projekt Trans-Border+, med partnerji katerega je tudi Dežela FJK.

Druga čezmejna mestna linija, za katero skrbi podjetje Nomago, vozi po isti trasi kot prva skozi Gorico in Novo Gorico, od novogoriške železniške postaje pa potem nadaljuje pot še skozi Solkan in mimo Rafutskega parka do Šempetra ter se nato vrne na izhodišče. Prvi avtobus druge čezmejne linije odpelje z železniške postaje v Gorici ob 8.15, nato pa vsakih 30 minut do 11.45 ter od 13.15 do 16.45 in od 14.07 do 17.37.