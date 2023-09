Okusi ob meji ostali brez odbornice

Arianna Bellan zapušča goriški občinski odbor, v katerem je bila odgovorna izključno za Okuse ob meji. Župan Rodolfo Ziberna se ji zahvaljuje za opravljeno delo in opozarja, da odstop nima nobenega političnega ozadja. »Ob začetku drugega mandata je Arianna uslišala moji prošnji, naj še najprej skrbi za velike dogodke, tako da se je odpovedala nekaterim osebnim projektom, ki se jim bo zdaj lahko spet posvetila,« poudarja Ziberna, ki je prepričan, da je Arianna Bellan dobro opravila svoje delo, saj so bili Okusi ob meji po premoru zaradi covidne krize spet takoj zelo uspešni.

V dolgem odstopnem pismu, ki ga je poslala županu Rodolfu Ziberni, je Arianna Bellan poudarila, da se je z organizacijo Okusov ob meji začela ukvarjati leta 2012, ko so po njenih besedah našteli 200.000 obiskovalcev. »Takrat smo razumeli, da ni šlo za običajni praznik, temveč za zelo velik dogodek, ki ga je bilo treba iz leto v leto dopolnjevati,« poudarja Arianna Bellan in ugotavlja, da so letos našteli za 15 odstotkov več obiskovalcev kot lani. Letošnja izvedba je bila po njenih besedah pomembna tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025, saj so preizkusili marsikateri ukrep logistične narave, ki bo čez dve leti še kako koristen.

Tarča številnih kritik

Arianna Bellan je bila od začetka drugega mandata tarča številnih kritik, saj je bila odgovorna zgolj za Okuse ob meji. Ne nazadnje so jo mnogi kritizirali v zvezi z živo glasbo na letošnjih Okusih, ki je bila dovoljena v parku mestne hiše in prepovedana po vsem ostalem mestnem središču. Novica o prepovedi je prišla v javnost le nekaj dni pred začetkom prireditve, tako da so mnogi odbornici očitali, da se z zadevo ni pravočasno soočila in ni dobila ustrezne rešitve.