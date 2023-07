Oleottova nadaljevanka na ogled oktobra

Nadaljevanka Eppure cadiamo felici, pod režijo katere se podpisuje Matteo Oleotto, bo oktobra na ogled na platformi RaiPlay. Scenarij je nastal po romanu Enrica Galiana, ki v njem obravnava teme mladostništva, izključenosti in ljubezni. Glavna junaka Gioio in Loa v filmu poosebljata Gaja Masciale in Costantino Seghi. V nadaljevanki je veliko Gorice: snemali so jo namreč v slovenskem šolskem centru v Puccinijevi ulici, na Travniku, pri nekdanjem Malem semenišču, v kavarni pri Rdeči hiši in drugod po mestu, nekaj dni se je snemalna ekipa mudila tudi v Gradišču, Fari, Vilešu in Novi Gorici. Producent je družba Publispei, serijo je podprla Trgovinska zbornica Trst Gorica z denarjem iz Goriškega sklada.