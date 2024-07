Življenje se je vrnilo v nekoč zelo onesnaženi Koren

Sanacijska dela, ki so se na goriškem potoku Kornu začela marca 2020 in so pri koncu, že dajejo rezultate. Medtem ko morajo Goričani še malce počakati, da se bodo lahko sprehajali po novem parku pod Ulico Guado, Drevoredom Oriani in Brassovo ulico, so se v nekoč zelo onesnaženi Koren vrnile ribe, kar dokazuje, da se je kakovost vode zelo izboljšala in da potok ni več sestavni del kanalizacijskega sistema, kot je zanj, žal, veljalo v preteklosti.

Nekoč je bil Koren izredno onesnažen. Vanj so se na slovenski strani državne meje iztekale novogoriške odplake, večkrat je potok pordečil zaradi krvi, ki je vanj iztekala iz klavnice nekdanjega podjetja Mip v Kromberku. Potok je tako močno zaudarjal, da so ga po prečkanju državne meje prekrili z betonskim oklepom, sicer so se vanj iztekale tudi črne vode iz številnih gospodinjstev iz severnega dela Gorice.

Po letu 2015 počasi na boljše

Razmere so se začele izboljševati po letu 2015, ko so odprli čistilno napravo v Vrtojbi in nanjo povezali tudi novogoriški kanalizacijski sistem. V naslednjih letih je nekaj del na goriški kanalizaciji izvedlo komunalno podjetje Irisacqua, seveda še veliko pomembnejši je projekt za celovito sanacijo potoka, vreden 21 milijonov evrov, ki ga je goriška občina začela izvajati marca 2020.

V okviru obsežnega sanacijskega projekta so na odseku potoka v severnem delu Gorice, ki je zabetoniran in pokrit, postavili dve cevi, tako da se po eni pretaka čista voda, medtem ko je druga namenjena odplakam in je povezana na kanalizacijo.

Projekt predvideva tudi prenovo in ureditev parka pod Ulico Guado, Drevoredom Oriani in Brassovo ulico; dela bi se resnici na ljubo morala že zdavnaj zaključiti, vendar so zaradi raznih zamud in zapletov še v teku. En del parka naj bi tako predvidoma odprli pred koncem poletja. In ravno med izvajanjem zadnjih del v novem parku so delavci opazili, da se po strugi potoka pod Ulico Guado v zadnjih dneh zaradi visokih temperatur in pomanjkanja padavin pretaka vedno manj vode.

Potok kot prvi naselili kleni

Strugo potoka so si v prejšnji dneh ogledali gozdarski policisti, ki so ugotovili, da so se v Koren po dolgih letih vrnile ribe in da jih vročina in pomanjkanje vode resno ogrožata. Zaradi tega so gozdarski policisti na slabšanje razmer v potoku opozorili čuvaje iz deželnega ribiškega zavoda ETPI, ki so v prejšnjih dneh izvedli prvi izlov ribjega življa v nekaterih tolmunih potoka pod Ulico Guado. Iz potoka so pobrali več stotin mladic klena; večinoma je šlo za nekaj centimetrov dolge ribe, sicer so največje imele nekaj več kot deset centimetrov. Izlovljene ribe so vrnili v Sočo. Izlov so ponovili včeraj, ko so ravno tako rešili več stotin ribjih mladic in ribjega drobiža.

Klene je v odsek potoka v novem parku po vsej verjetnosti ponesel tok iz gorvodnih predelov v Novi Gorici, in sicer, ko je Koren v prejšnjih mesecih narasel zaradi obilnih padavin. Mogoče so ribe do območja parka priplavale tudi iz Soče, ravno tako, ko je bil vodostaj v prejšnjih mesecih povišan. Kleni veljajo za dokaj odporne ribe, sicer gre pričakovati, da se jim bodo v prihodnosti pridružile še druge vrste, zlasti ciprinidov, za katere so življenjske razmere v potoku primerne.