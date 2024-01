Omrežje je zaključeno

V novogoriški občini so uspešno zaključili vsa načrtovana dela v sklopu projekta vzpostavitve povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice. Tako so uredili kolesarske poti po Vojkovi ulici in ulici XXX. Divizije, južno kolesarsko pot ob Kornu, kolesarske poti po Cankarjevi, Rejčevi in Delpinovi ulici ter kolesarsko pot po delu Trubarjeve ulice (križišče med Trubarjevo in Delpinovo ulico in navezava na južno kolesarsko ob Kornu). Poskrbeli so tudi za ureditev in delovanje centra trajnostne mobilnosti v TIC Nova Gorca.

Cilj projekta povezanega kolesarskega omrežja v mestu je bilo oblikovati nove kolesarske povezave, s čimer naj bi izboljšali prometno varnost in povečali atraktivnost kolesarskega prometa. Prav tako so z njim želeli vzpostaviti celovit sistem trajnostne mobilnosti z vzpostavljanjem razmer za krepitev aktivnih načinov trajnostne mobilnosti pri občanih. Na ta način naj bi zmanjšali avtomobiliziran promet in s tem poskrbeli za zmanjšanje izpustov CO2. V okviru projekta so bile izvedene ureditve posameznih odsekov mestnega kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki so bile v preteklosti nepovezane in nedokončane, ureditev centra trajnostne mobilnosti ter ureditev ostale kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter urbane opreme).