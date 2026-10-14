Park po meri vseh obiskovalcev

Občinski park v Sovodnjah so slovesno predali namenu junija 2016 ob občinskem prazniku. V desetih letih je postal priljubljen prostor za druženje, igro in preživljanje prostega časa tako za domačine kot za obiskovalce od drugod. Ob deseti obletnici ga čaka nova ureditev, s katero želijo izboljšati dostopnost, obogatiti zelene površine in dopolniti ponudbo za najmlajše uporabnike. Vrednost projekta znaša 230.697,53 evra. Večino sredstev bo zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Če bodo vremenske razmere dopuščale, naj bi bila dela končana v pustnem času. Prav gotovo pa bo uporabnikom na voljo v prihodnjih pomladnih dneh.

Razpis bo objavljen v kratkem

Občinski odbor Občine Sovodnje je 28. septembra soglasno potrdil izvedbeni projekt za ureditev in prenovo dela občinskega parka. Dežela FJK je za naložbo odobrila 207.627,78 evra, preostalih 23.069,75 evra pa bo občina zagotovila iz lastnih sredstev. Projektna dokumentacija vključuje načrte predvidenih ureditev, popis in oceno stroškov del, seznam materialov in opreme, časovni načrt ter dokumentacijo s področja varnosti in vzdrževanja.

»Razpis je skoraj pripravljen in bo objavljen v prihodnjih dneh,« pojasnjuje sovodenjska podžupanja Alenka Florenin. Po zaključku postopka izbire izvajalca bo imelo izbrano podjetje za izvedbo del na voljo približno 70 dni. Pri tem bo pomembno vlogo igralo tudi vreme, saj bodo vsa dela potekala na prostem. »Če ne bo večjih vremenskih nevšečnosti, bi lahko prenovljeni del parka novo podobo dobil že februarja, v času pusta. Vsekakor pa bo obiskovalcem brez dvoma na voljo ob začetku pomladi,« napoveduje Florenin. Med prenovo ne bo zaprt celoten park, temveč le območje, na katerem bodo potekala dela, zato bo mogoče preostali del še naprej uporabljati.

Bolj dostopen in bolj zelen

»Namen posega je dvojen,« poudarja podžupanja. Prvi cilj je izboljšati dostopnost in povečati inkluzivnost različnih skupin uporabnikov. Nekatere obstoječe pešpoti bodo uredili tako, da bodo primernejše tudi za osebe na invalidskih vozičkih, otroke s kolesi in starše z otroškimi vozički. Predvidena je tudi namestitev novih igral, med katerimi bodo nekatera prilagojena otrokom z gibalnimi oviranostmi.

Drugi cilj je dodatno ozeleniti park. V njegovem desnem delu, ki je doslej ostal nekoliko manj opremljen in je obrnjen proti avtocesti oziroma telovadnici, bodo zasadili dodatne rastline. Med njimi bodo tudi vzpenjavke, primerne za opraševalce, kot so čebele in druge žuželke.

»S tem posegom želimo prostor dodatno opremiti, izboljšati in obogatiti. Park je bil že od vsega začetka zelo obiskan, zdaj pa bo postal še dostopnejši in bolj zelen,« pravi Florenin. Zaradi bližine avtoceste pri izbiri rastlin niso povsem svobodni, saj je treba upoštevati značilnosti lokacije in ustreznost zasaditve. Zato bodo izbirali predvsem med grmovnicami in drugimi primernimi rastlinami. »Vsaka rastlina in vsak poseg, ki prispeva k izboljšanju prostora, sta dobrodošla,« še dodaja podžupanja.