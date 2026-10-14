Od zdravljenja raka do kvantnih tehnologij

Nova Gorica je do jutrišnjega dne prizorišče mednarodne strokovne delavnice, na kateri se srečujejo raziskovalci in inženirji iz vodilnih svetovnih raziskovalnih ustanov. Dogodek, ki ga organizirata solkansko podjetje Instrumentation Technologies in tržaški sinhrotron Elettra, povezuje strokovnjake s področja tehnologij, ki omogočajo razvoj pospeševalnikov delcev, naprednih metod zdravljenja raka in kvantnih tehnologij. Posebnost letošnjega srečanja je, da ga prvič v zgodovini gosti podjetje iz industrije, kar predstavlja pomembno mednarodno priznanje za novogoriško podjetje.

V Novi Gorici se je včeraj začela mednarodna delavnica LLRF Topical Workshop on Advanced Feedback Control, ki je v mesto privabila raziskovalce, znanstvenike in inženirje iz številnih uglednih raziskovalnih ustanov, univerz in tehnoloških podjetij z vsega sveta. Med njimi so predstavniki ameriške univerze Stanford, britanske univerze Oxford, Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN ter številnih drugih mednarodnih raziskovalnih centrov in podjetij. Osrednja tema tridnevnega srečanja so napredni sistemi za natančno krmiljenje radiofrekvenčnih signalov. Čeprav gre za izrazito specializirano področje, so prav takšne tehnologije ključne za delovanje nekaterih najnaprednejših znanstvenih in medicinskih naprav na svetu. Pospeševalniki delcev niso namenjeni zgolj raziskovanju osnovnih zakonitosti narave. Pomembno vlogo imajo tudi v medicini, predvsem pri zdravljenju raka. Napredne oblike radioterapije, kot je zdravljenje s protoni in drugimi ioni, omogočajo zelo natančno obsevanje tumorjev in zmanjšujejo izpostavljenost okoliških zdravih tkiv.

Pomembno področje uporabe tovrstnih tehnologij je tudi razvoj kvantnih sistemov. Pri kvantnih računalnikih in drugih kvantnih napravah je namreč ključno izjemno natančno upravljanje signalov, s katerimi raziskovalci nadzorujejo in spreminjajo kvantna stanja atomov oziroma drugih kvantnih sistemov. Že najmanjša odstopanja lahko vplivajo na rezultate, zato so stabilni in natančno krmiljeni radiofrekvenčni signali pomemben del razvoja teh tehnologij. Prav na tem področju se prepletajo znanja in rešitve, ki jih strokovnjaki uporabljajo tudi pri razvoju pospeševalnikov delcev.