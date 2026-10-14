Ekološka otoka sta računalniško vodena

V Gorici delujeta nova računalniško vodena ekološka otoka, ki so ju nabavili s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost. Financiranje je pridobilo podjetje Isontina Ambiente v okviru programa za gradnjo novih obratov za ravnanje z odpadki in posodobitev obstoječih. Zbirni mesti dopolnjujeta redni sistem odvoza odpadkov, njun namen pa je poenostaviti ločeno zbiranje in omogočiti učinkovitejši nadzor nad odlaganjem.

Prvi ekološki otok so postavili v Ulici bratov Cossar pri Sv. Ani, namenjen je tamkajšnjim prebivalcem. Drugi je zaživel na postajališču za avtodome na Drevoredu Oriani, namenjen pa je turistom, ki se v Gorici ustavijo za dan ali več.Na novih ekoloških otokih je mogoče ločeno odlagati papir in karton, plastiko in kovine, organske odpadke ter ostale mešane komunalne odpadke. Uporabniki lahko zabojnike odprejo z osebno kartico ali posebno aplikacijo na pametnem telefonu, dostop pa je omogočen le registriranim uporabnikom. Za turiste, ki uporabljajo postajališče za avtodome, so aplikacijo dopolnili. Na vsakem zabojniku so tudi navodila za pravilno ločevanje odpadkov, napiši so tudi v slovenščini.Oba ekološka otoka sta povezana s spletno platformo, ki vsakodnevno zbira podatke o njuni uporabi, spremlja delovanje naprav in omogoča upravljanje na daljavo. »Ta poseg dokazuje, kako se lahko sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost spremenijo v konkretne, občanom vidne storitve,« je poudaril goriški občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi. Zahvalil se je podjetju Isontina Ambiente, ki je pripravilo projekt in zanj uspešno pridobilo financiranje.