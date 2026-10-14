Niz čezmejnih dogodkov za francoskega kralja, ki počiva na Kostanjevici

Letos poteka 190. obletnica smrti zadnjega francoskega kralja burbonske dinastije, ki ne počiva v baziliki Saint-Denis z ostalimi francoskimi vladarji, temveč v kripti frančiškanskega samostana na Kostanjevici. Od 6. do 11. novembra se bo na Goriškem zvrstila cela vrsta dogodkov, s katerimi se bodo spomnili smrti in pokopa francoskega vladarja. Cikel dogodkov koordinira Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z občinama Gorica in Šempeter-Vrtojba, Frančiškanskim samostanom Kostanjevica, Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Gimnazijo Nova Gorica in številnimi drugimi partnerji.

Iz Versaillesa v Gorico

Vsi poznamo zgodbo Ludvika XVI., njegove žene Marije Antonije, dramatično obdobje francoske revolucije in letnico 1789. Včasih se zdi, kot da se zgodovina francoske monarhije zaključi prav tam, ob zvoku giljotine. Vendar ni tako. Dinastija Burbonov, ki se je začela s Henrikom IV. že leta 1589, se ni končala s francosko revolucijo. Leta 1824, ko sta bila revolucija in Napoleonova doba mimo, je Francija dobila novega kralja, mlajšega brata pokojnega Ludvika XVI., Karla X. Vladal je samo šest let. Leta 1830 ga je julijska revolucija prisilila k odpovedi prestolu in odhodu. Njegova pot v izgnanstvu se je končala v Gorici jeseni 1836. Tu je Karla X. in njegovo družino sprejel grof Coronini. Toda že 6. novembra 1836 je nekdanji kralj v palači Coronini umrl. Pokopali so ga v bližnjem samostanu na Kostanjevici, kjer v družbi drugih članov družine počiva še danes.

Za domačine in turiste

Niz dogodkov ob 190. obletnici smrti Karla X. povezuje Novo Gorico, Gorico in Šempeter, je poudaril novogoriški župan Samo Turel. Poudaril je, da bo dogodkov za vse okuse in vse starosti. Spomnil je tudi, da je Mestna občina Nova Gorica pred nekaj leti sklenila sporazum o sodelovanju z Občino Saint-Denise. »Napovedujem še, da bomo ob teh dogodkih gostili tudi dva zelo pomembna gosta iz tujine, imen pa vam še ne morem razkriti,« je povedal.

Da mnogi krajani morda ne vedo, kakšno bogastvo se skriva na Kostanjevici, je opozoril goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in pristavil, da niz dogodkov posvečen francoskemu kralju nadaljuje duh sodelovanja, ki je nastal med GO!2025. O pomenu zgodbe Burbonov za turizem je spregovorila tudi Erika Lojk iz zavoda za turizem: »Ko gremo v tujino in povemo to zgodbo, vedno vzbudi veliko zanimanja«.

Dogajanje se bo pričelo in zaključilo na Kostanjevici. V petek, 6. novembra, ob 17. uri bo v samostanu na Kostanjevici potekal večer Burboni na Goriškem. Zgodovinar Renato Podbersič ter nekdanji slovenski veleposlanik v Franciji in zgodovinar Janez Šumrada bosta spregovorila o francoski revoluciji, o potovanju kralja po Evropi in o njegovih poslednjih dneh v Gorici, je napovedala skrbnica samostanske knjižnice Mirjam Brecelj. V soboto, 7. novembra, ob 10. uri bo Fundacija Coronini pripravila vodeni ogled Palače Coronini v slovenščini in italijanščini, ki mu bo sledil sprehod do frančiškanskega samostana na Kostanjevici, je povedala Cristina Bragaglia. Ob isti uri bo v Šempetru na voljo tudi ogled Dvorca Coronini v slovenskem jeziku.

Od 12. ure dalje bodo na Kostanjevici potekali vodeni ogledi v obeh jezikih in projekcija dokumentarnega filma Burboni na Goriškem z italijanskimi podnapisi. Palača Coronini in frančiškanski samostan bosta izjemoma odprta, vstop bo brezplačen. Med 12. in 16. uro bodo na Kostanjevici za otroke pripravili brezplačne delavnice. Na ogled bodo tudi liturgična oblačila in predmeti kraljeve družine.

V ponedeljek, 9. novembra, ob 18. uri bo v Knjigarni in kavarni Maks pogovorni večer Francoščina v novogoriškem okolju. Sodelovale bodo profesorice francoščine z novogoriške gimnazije, dijaki pa se bodo srečali s prevajalcem in pisateljem Alešem Bergerjem ter prebrali odlomke v slovenščini in francoščini. V torek, 10. novembra, ob 18. uri bo v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica osrednja slovesnost Kralj v mestu vrtnic v režiji Samante Kobal. »Spoznali bomo, kako mladi danes razumejo kralja in kraljico ter gledajo na sodobne monarhije,« je povedala ravnateljica Ines Vižin. V sredo, 11. novembra, ob 17. uri pa bo nadškof Anton Stres daroval mašo v spomin na Karla X. na Kostanjevici. Predvidena je procesija po poti, po kateri so kralja pospremili do groba.

Veliko veselje za številne dogodke, ki bodo potekali na Kostanjevici, je izrazil pater Boštjan Horvat. V luči pomembne obletnice so v zadnjem letu v samostanu opravili marsikatera prenovitvena dela, je izpostavil. Očistili so nagrobne kamne in grobnico ter prepleskali kripto. Poleg tega so nabavili dve vitrini in stojalo, v katerih sta shranjena dva še ohranjena nagrobna venca s pogreba kralja Karla X. »Poleg tega se ravno v teh dneh zaključujejo restavratorska dela na glavnem oltarju,« je dejal in poudaril, da tudi po štiristo letih Kostanjevica še vedno ostaja živo duhovno središče.