Zdravstveno podjetje Asugi obvešča, da so zaradi tehnične okvare trenutno prekinjene vse telefonske povezave v tržiški bolnišnici.

Okvara zajema celotno bolnišnično ustanovo, vključno s telefonsko centralo in uradom za stike z javnostjo. Telefonska centrala bolnišnice v Gorici je medtem še vedno dosegljiva na številki 0481 5921, kjer lahko občani dobijo tudi informacije v zvezi z bolnišnico v Tržiču.

Do nevšečnosti je prišlo zaradi poškodbe telefonskega kabla na zunanjem območju bolnišnice med cestnimi deli, ki jih ni naročilo zdravstveno podjetje Asugi.

Trenutno potekajo preverjanja in potrebni posegi za ponovno vzpostavitev telefonskih povezav.