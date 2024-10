Pica za dva sklenila letošnji Komigo

S predstavo Pica za dva se je minuli petek zaključil gledališki festival Komigo, ki je letos dosegel že svojo 21. izvedbo. Nelahko odrsko delo so pripravili pri dramski družini društva F.B. Sedej iz Števerjana, režijo igre pa so zaupali Franku Žerjalu, ki že veliko let sodeluje s števerjanskimi gledališčniki. Predstava je nastala po literarni predlogi mladega italijanskega dramaturga Fausta Paravidina. Kot nam je pred predstavo pojasnil režiser Franko Žerjal, so izvirno delo v italijanščini posneli po radijski igri in ga nato prevedli ter prilagodili našim razmeram. Vse to so seveda izvedli po predhodnem dovoljenju avtorja.

Srečanje dveh svetov

Igra govori o treh priseljencih arabskega rodu, ki si skušajo izboljšati življenjsko stanje s pripravo pic. K njim hodijo razni ljudje, tudi petičneži z ljubicami. Razvijejo se zanimive zgodbe, ki na eni strani zadevajo težave treh pribežnikov s pridobitvijo azila, na drugi strani pa se nahaja svet »civilizirane« Evrope, ki se sicer tudi sam srečuje z neštetimi težavami. Splete se aktualna zgodba, ki sloni na srečanju dveh svetov in je polna ugank in negotovosti, pa tudi duhovitih prizorov ne manjka. Prav iz tega vidika je Pica za dva bila pravšnja izbira za zaključek letošnjega Komigoja in so jo gledalci sprejeli z navdušenjem. Vsi so se pohvalno izrazili nad igro in nad igralci, ki so se zelo izkazali. Čeprav gre za amatersko gledališko skupino, so igralci vrhunsko odigrali vloge, ki so jim bile zaupane. Pri Pici za dva gre za hiter ritem igre z veliko besedila, ki od slehernega igralca zahteva poudarjeno pozornost in miselno zbranost. V raznih vlogah so nastopili Matej Pintar, Jakob Leopoli, Simon Komjanc, Ilaria Bergnach, Nikolaj Pintar, Sara Miklus in Martin Komjanc. Pod umetniško vodstvo se je podpisala Jasmin Kovic.

Zaključku igre je sledila še manjša slovesnost, med katero se je predsednik Kulturnega doma Igor Komel zahvalil števerjanskim gledališčnikom, še posebno pa režiserju Franku Žerjalu za dolgoletno sodelovanje. To sodelovanje sega v leta, ko je bil Žerjal predsednik Kulturnega centra Lojze Bratuž in ko so se začele spletati prijateljske vezi med slovenskima goriškima domovoma kulture.

Igor Komel je na koncu iznesel povabilo prisotnim na predstavo z naslovom Taki smo bili, ki na duhovit način govori o stikih med Italijani in Slovenci na Goriškem, ko je tu potekala zakoličena meja. Dvojezična predstava bo na sporedu v Kulturnem domu, v ponedeljek, 28. oktobra.