Jutri pri Briščikih 18. Zmagajmo vsi

Jutri bo v športni dvorani na Rouni pri Briščikih potekala 18. izvedba mednarodnega košarkarskega turnirja Zmagajmo vsi v organizaciji Sklada Mitja Čuk. Tekmovanje bo potekalo od 10. ure do 12.30, na njem pa bo letos sodelovalo 8 ekip. Domači Sklad Mitja Čuk bo nastopil z dvema ekipama (Rdeči čuki in Beli čuki), s tremi ekipami se bo predstavil Zavod Janeza Levca iz Ljubljane (Karlovška, Dečkova in Jarše), po eno ekipo bo bodo imeli tržaški CEST, Osnovna šola Rogaška Slatina in VDC Nova Gorica. Na igrišču se bo zvrstilo več kot 60 košarkarjev in košarkaric.

Vsaka ekipa bo odigrala dve tekmi. Pri organizaciji, sojenju in spremstvu ekip bodo tudi letos sodelovali dijaki liceja Antona Martina Slomška iz Trsta. Zaradi ostalih šolskih obveznosti na turnirju ne bodo prisotni učenci lokalnih osnovnih in nižjih srednjih šol, tribune športne dvorane na Rouni pri Briščikih pa bodo vseeno polne. Tekme bodo namreč spremljali starši in sorodniki košarkarjev ter gojenci nekaterih drugih tržaških zavodov za osebe s posebnimi potrebami.

Lani turnirja ni bilo, saj je bilo vzgojno-zaposlitveno središče Sklad Mitja Čuk zasedeno z organizacijo 29. Regijskih iger Specialne olimpiade Slovenije. Turnir Zmagajmo vsi, ki je prvič potekal leta 2003, se bo kot po uveljavljeni tradiciji začel s pozdravom predsednice Stanke Sosič Čuk. Častni gost pa bo letos nekdanji košarkar Marko Ban, ki bo na koncu vse udeležence nagradil s kolajno in ekipam podelil pokale. Nagrade so izdelali gojenci Sklada Mitja Čuk v mizarski delavnici.