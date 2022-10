Pijan voznik povzročil hudo prometno nesrečo

Včeraj je na regionalni cesti med Podnanosom in Razdrtim, znani kot Rebrnice prišlo do prometne nesreče med voznikom tovornega avtomobila in motoristko. 52-letni voznik je peljal iz smeri Razdrtega proti Podnanosu in v desnem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal na nasprotno smerno vozišče. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 23-letna motoristka, s katero sta čelno trčila. Po nesreči je voznico motorja vrglo z motorja preko zaščitne, kovinske ograje na bankino izven vozišča, kjer je hudo poškodovana obležala. Preizkus alkotesta je pokazal, da voznica motorja alkohola ni uživala, vozniku tovornega vozila pa je ta pokazal kar 0.94 mg/l alkohola v organizmu.

Policisti so neodgovornega voznika kazensko ovadili zaradi storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, saj je s tem povzročil konkretno neposredno nevarnost za življenje in telo druge osebe in sicer pod vplivom alkohola, je sporočila novogoriška policija.