Pirotehniki so uspešno nevtralizirali vse tri bombe, ki so jih odkrili v bližini novogoriške železniške postaje. Najprej so razstrelili najmanjšo, 100-kilogramsko bombo, nato so onesposobili še večji, ki ju bodo razstrelili na drugem mestu. V obeh Goricah je pred kratkim bilo ponovno slišati sireno, ki je naznanila konec evakuacije: občani se lahko vrnejo na svoje domove.