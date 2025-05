Ploščad pri Rdeči hiši bo nared za Giro

Prva priložnost za uporabo prenovljene ploščadi pri Rdeči hiši bo v soboto, 24. maja, ko bo Goriško obiskala rožnata karavana v okviru 14. etape Gira d’Italia. Tako je zagotovil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si je v teh dneh ogledal gradbišče. Z njim sta bila tudi občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti in vodja občinskega urada za infrastrukturna dela Paolo Lusin.

Kljub nekaterim spremembam v projektu, do katerih je prišlo zaradi potrebe po zagotovitvi večje dostopnosti in varnosti, z občine sporočajo, da dela pospešeno potekajo in se bodo pravočasno zaključila, da bodo na ploščadi lahko priredili vse predvidene dogodke. Tako izhaja iz sestanka z vodjo del, Luco Mezzorano, z direktorjem del, Luigijem Di Datom, in predstavniki podjetja in tehničnih služb.

Prvič bo torej uporabna 24. maja, ko bodo območja ploščadi, kjer ni gradbišča, in Ulica Kugy namenjena avtobusom in avtom tehničnih vodij. Namen obnove ploščadi pa je bil predvsem gostiti večje koncerte. Prvi večji glasbeni dogodek bo pri Rdeči hiši v ponedeljek, 23. junija, in sicer 4. izdaja Mednarodnega festivala zdravja in varnosti pri delu fundacije Rubes Triva, na katerem bodo nastopili Ermal Meta in drugi glasbeniki. Naslednji množični glasbeni večer pa bo koncert skupine Massive Attack, ki bo na sporedu 24. junija. Sledili bodo še drugi dogodki, ki jih bo organizirala Dežela Furlanija - Julijska krajina.

»Območje pri Rdeči hiši dobiva nov videz. Ploščad s površino 28 tisoč kvadratnih metrov se spreminja iz zanemarjenega postajališča v prijeten prostor, ki lahko gosti koncerte, sejme in prireditve, pa tudi parkirišča, s čimer se ena najpomembnejših dostopnih in izhodnih točk Gorice polepša in postane bolj funkcionalna. K temu bodo pripomogle tudi kolesarske steze, zasaditev več kot 200 dreves in ureditev 7000 kvadratnih metrov zelenih površin,« je povedal župan. Priznal je, da so med deli prišle na površje nove potrebe, predvsem v zvezi z varnostjo cestnega prometa in napeljavo. »Vendar bomo spoštovali vse zaveze glede napovedanih dogodkov v sklopu GO! 2025, « je poudaril župan.

Po koncertih bodo na ploščadi izvedli še nekatere izboljšave, je še pojasnil Ziberna. Zaključili bodo gradnjo krožišča, postavili pa bodo tudi stekleni obelisk GO!Pharus in sanitarije.