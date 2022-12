Po čezmejnem turističnem avtobusu še GO! 2025 avtovlak

Izjemen odziv na vožnje s krožnim turističnim avtobusom, ki je 17. in 18. decembra prvič povezal turistične znamenitosti obeh Goric – naslednjič bodo vožnje ponovili 7. in 8. januarja – je organizatorje (Mestno občino Nova Gorica, Občino Gorica, turistična združenja z obeh strani meje, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, družbo PromoTurismoFVG ter EZTS-GO in GO!2025) spodbudil še k eni mobilni novosti. Kot vse kaže, bo evropska prestolnica kulture GO!2025 prinesla tudi tematsko obarvan avtovlak, ki bo povezal Novo Gorico z Bohinjsko Bistrico.

Osupljiva proga

Ena najbolj osupljivih voženj z vlakom po Evropi namreč poteka prav po Bohinjski progi, ki se med drugim ponaša z najdaljšim slovenskim železniškim predorom (6327 metrov) in Solkanskim mostom, ki ima najdaljši kamniti lok v svetovnem merilu.

Vlak, na katerega lahko naložite osebni avtomobil, kombi, poltovornjak, avtodom ali kolo, je nadvse priljubljeno prevozno sredstvo domačih in tujih turistov, ki obiščejo ta del Evrope. Od konca letošnjega leta bo potnice in potnike v treh jezikih, slovenščini, italijanščini in angleščini, seznanjal z zanimivimi dejstvi o GO!2025. Hkrati pa bodo kolesarski kupeji ponujali ideje za raziskovanje krajev s kolesi.

Obenem bodo notranjost avtovlaka krasili portreti ustvarjalk in ustvarjalcev, ki izvirajo iz Goriške ter so pustili neizbrisen pečat, kot tudi tistih, ki bodo krojili program čezmejne Evropske prestolnice kulture 2025. Med njimi bo, denimo, Zoran Mušič, eden najpomembnejših evropskih slikarjev 20. stoletja, ki je bil rojen v Bukovici. V avtovlaku pa bodo pred obiskovalce postavili tudi drugačne izzive. Med drugim jih bodo tako pobarali, ali vedo, kdo sta plesalca, ki bosta v apokaliptičnem vzdušju lokalnega kamnoloma priredila ples človeka s strojem, ali vedo, da si je v Goriški knjižnici Franceta Bevka mogoče izposoditi semena starih sort, in ali so že slišali za gledališkega režiserja, ki ga je navdihnil Karl X., zadnji kralj iz dinastije Burbonov, ki je pokopan na Kostanjevici nad Novo Gorico.