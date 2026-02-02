Arso opozarja pred izdatnimi padavinami

Arso od jutri opozarja na možnost izdatnih padavin. Za jugozahod Slovenije je objavil rumeno opozorilo od jutri (torka), od 4. ure zjutraj dalje. Padlo bo lahko od 25 do 50 mm dežja v 24 urah, so zapisali. Podobno opozorilo velja tudi za ves dan v sredo in še do 1. ure po polnoči v četrtek.

Rumeno opozorilo z enakimi časovnimi termini - torej od jutri do vključno 1. ure v četrtek, velja tudi za severozahod Slovenije, kjer pričakujejo od 40 do 70 milimetrov padavin v 24 urah. Hkrati na tem območju do vključno petka opozarjajo pred nevarnostjo snežnih plazov.

Za jugovzhod Slovenije rumeno opozorilo zaradi možnosti izdatnejših količin padavin velja v sredo od 2. ure zjutraj do 23. ure. Tam pričakujejo od 20 do 40 milimetrov padavin v 24 urah.