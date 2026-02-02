Filmski natečaj povezuje FJK in Primorsko

Mladina si želi filma, Gorica pa si želi mladine. Gorica mladino pravzaprav potrebuje. O tem so že dolgo prepričani člani kulturnega združenja Young For Fun, ki je pred dnevi v goriški dvorani Dore Bassi predstavilo 5. izdajo deželnega in čezmejnega študentskega filmskega natečaja.

Cilj projekta je širiti filmsko in umetniško kulturo ter seznanjati mlade iz različnih drugostopenjskih srednjih šol Furlanije - Julijske krajine in Primorske s potencialom avdiovizualnega medija. Goriški režiser Cristian Natoli je razložil, da tudi letos glavnino dejavnosti predstavlja projekt PalioLab, v okviru katerega bodo dijaki v šolskih prostorih prišli v stik s strokovnjaki filmskega sektorja. Tako bodo lahko preizkusili svoj umetniški talent in pod strokovnim mentorstvom pripravili kratke filme – spoznali bodo razne faze njihovega nastajanja, od pisanja do postprodukcije.

Vsi bodo tekmovali

Vsi kratki filmi bodo nato tekmovali na natečaju, ki je odprt za vse šole v FJK in sosednji Primorski. Strokovna žirija, katere članica bo letos tudi režiserka Emilia Mazzacurati, bo v sodelovanju s pokrajinsko in deželno študentsko konzulto podelila vrsto nagrad: za scenarij, za tematiko vključevanja in raznolikosti ter za obravnavo boja proti nasilju nad ženskami.

Podpredsednica združenja Young For Fun, filmska producentka Susanne Seghayer, je dodala, da je letošnja izdaja natečaja z vidika dejavnosti najbogatejša, saj predvideva tudi program usposabljanja za profesorje. Poleg tega bo letos prvič organiziran tudi manjši filmski festival v sodelovanju z raznimi deželnimi kinodvoranami – od Kinemaxa v Gorici do Aristona v Trstu – kjer se bodo učenci lahko pogovorili z režiserji in drugimi strokovnjaki, ki so pri prikazanih filmih sodelovali.

Zadovoljstvo je izrazil tudi goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je spregovoril o pomenu vključevanja mladih generacij v tovrstne projekte in o tem, da je v zadnjih letih filmski sektor pridobil na pomenu tudi v Gorici in v FJK nasploh. Poleg Občine Gorica je partner projekta Fundacija Goriške hranilnice. V njenem imenu je spregovoril Renato Degiovanni, ki je izpostavil nenehen trud fundacije za usposabljanje in izobraževanje mladine – tudi prek filma.

Deželni in čezmejni študentski kinematografski natečaj se bo sklenil proti koncu maja z dvodnevnim dogodkom v Kinemaxu v Gorici. Prvi dan bo posvečen inovacijam, sodobnim avdiovizualnim metodam in ključni tematiki podnebne krize. Drugi dan pa bo na vrsti sklepna slovesnost, ko si bo občinstvo ogledalo kratke filme, ki so se uvrstili v finale. Ob koncu bodo podelili še vse nagrade. Pravilnik natečaja je na voljo (tudi v slovenskem jeziku) na spletni strani youngforfun.it/palio.