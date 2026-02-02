Danes se začenja prodaja vstopnic za odbojkarski superpokal

Kot znano bo Trst 28. februarja in 1. marca gostil moški odbojkarski superpokal. Od danes od 18. ure bo mogoče v prosti prodaji na spletni strani www.vivaticket.it in na drugih prodajnih mestih kupiti abonma za vse tri tekme (obe sobotni polfinalni in nedeljsko finalno tekmo), medtem ko bo vstopnice za posamično tekmo mogoče kupiti od 10. februarja od 15. ure dalje.

V soboto, 28. februarja, se bosta v polfinalu ob 15.30 najprej pomerila Trentino in Perugia, ob 18. uri pa sledi tekma med Civitanovo in Verono. Zmagovalca polfinala pa se bosta za lovoriko pomerila v nedeljo, 1. marca, ob 15. uri.

Člani odbojkarskih društev lahko že nekaj dni preko svojega društva zaprosijo za vstopnice po znižani ceni.