Znesli so se nad tablami, knjigobežnico in medvedko

Znesli so se nad tablami, kipom, pitnikom in knjigobežnico ter za sabo pustili pravo razdejanje. Neznanci so v noči na nedeljo obiskali soški park med Rojcami in Štandrežem, kjer so - verjetno po prekomernem zaužitju alkohola - povzročili veliko škodo. Novico so posredovali predstavniki goriškega krožka Legambiente, društvo Amici del Parco in odbor EkoŠtandrež, ki si že leta prizadevajo za urejanje in promocijo omenjenega parka. Dogodek je po njihovi oceni tudi posledica premajhne pozornosti občine, od katere so večkrat zahtevali, naj namesti »fotopasti«, a niso bili uslišani.

»Tokratna škoda je izjemno velika: podrli so tablo pri vhodu v park, izruvali pitnik, uničili knjigobežnico in zažgali nekaj knjig, poškodovali opisne table v italijanščini in slovenščini, ki jih je pred kratkim postavil krožek Legambiente s prispevkom zadruge Coop Alleanza 3.0. Uradno bi jih morali predati namenu 20. maja, na svetovni dan čebel, ob navzočnosti šolarjev in predstavnikov drugih društev,« pravijo okoljevarstveniki in dodajajo, da so vandali uničili tudi nekaj drugih tabel ter odtrgali šapo lesenemu kipu medvedke z mladičem, ki je nastal na eni od kolonij društva Skultura 2001.

Prostovoljci izpostavljajo, da so v bližini mize za piknik našli steklenico alkoholne pijače in več kozarcev. »Vandalsko dejanje, ki se je zgodilo malo pred polnočjo in pri katerem je sodelovalo več oseb, ni prizaneslo niti velikemu zabojniku za odpadke, ki so ga odvrgli sredi ceste v Ulici Campagnuzza,« dodajajo.