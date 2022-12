Po krajšem zatišju tatovi spet na delu v Štandrežu

Neznani tatovi se po krajšem zatišju spet potikajo po Štandrežu: v četrtek so obiskali hišo v bližini vaške cerkve, iz katere so odnesli vso zlatnino.

Poleti so tatovi vlomili v sedeže in hale raznih podjetij v štandreški industrijski coni, zatem so varnostni organi do začetka jeseni obravnavali nekaj tatvin tudi po raznih hišah in stanovanjih. Kar nekaj vlomov se je zatem nabralo tudi v raznih drugih krajih po pokrajini. V Romansu, Mošu, Moraru, Medei, Gradišču, Gradežu, Koprivnem, Krminu, Foljanu-Redipulji in v Gorici se je oktobra skupno zvrstilo preko petdeset tatvin.

Novembra so se razmere umirile, saj je število vlomov na pokrajinski ravni upadlo. V Štandrežu so si nekoliko oddahnili, vendar so zdaj lahko spet upravičeno zaskrbljeni, saj je do četrtkovega vloma prišlo v samem središču vasi.

Stanovalka hiše, ki je v četrtek doživela neprijeten obisk, se je od doma odpravila okrog 15.30 in se je domov vrnila nekaj minut po 19. uri. Že na stopnicah, ki vodijo do hišnih vrat, je opazila, da so bila odprta. Zatem je zagledala še razbito ključavnico, ki so jo vlomilci s silo odprli in nato vstopili v stanovanje. Prebrskali so vse predale, na svoj račun pa so prišli šele v spalnici, kjer so našli skrinjo. S pomočjo klešč, ki jih je stanovalka hranila v omari v veži stanovanja, so odprli ključavnico in iz skrinje pobrali vso družinsko zlatnino.

»Ni mi žal za zlato kot tako, temveč za spominsko vrednost tistega nakita,« je za Primorski dnevnik dejala lastnica hiše. Posebno navezana je bila na obesek, ki ga je podedovala od babice, in sploh na vse ostale zlate predmete, ki so jih družinski člani dobili v dar za krst, obhajilo, birmo in ob priložnosti raznih družinskih praznikov. Stanovalka je včeraj še ocenjevala škodo in ves dan pospravljala stanovanje, saj so tatovi izpraznili vse predale in omare. Tatvino je prijavila karabinjerjem, ki so si že ogledali stanovanje in ugotovili, da so tatovi ukradli edino zlatnino. »Pobrali niso ničesar drugega, niti računalnika, ki je bil na mizi v dnevni sobi,« nam je povedala lastnica, ki jo je dogodek zelo prizadel. Žal ji je zlasti, da ni zlatnine bolje skrila, kot svetujejo varnostni organi