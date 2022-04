Po obnovi vrta še nove pešpoti in namakalni sistem

Prenovili bodo sprehajalne poti znotraj parka, dodali bodo klančine za vozičke, nadgradili bodo namakalni sistem v sodelovanju s konzorcijem za melioracijo posoške ravnine. Fundacija Goriške hranilnice bo do jeseni leta 2024, v pričakovanju leta 2025, vložila okoli 600.000 evrov v obsežen projekt obnove Viatorijevega vrta v Gorici.Svoj vrt, ki ga je v letih skrbno uredil z najrazličnejšimi rastlinami in okrasnim cvetjem, je profesor Luciano Viatori ob smrti zapustil Fundaciji Goriški hranilnice in torej celotni mestni in širši skupnosti. Fundacija ga upravlja od leta 2014; pred dvema letoma ga je vključila v multimedijski projekt Isonzo XR. V hiši znotraj parka so uredili multimedijski muzej z raznimi vsebinami o vrtu, Viatoriju in trajnostnih ciljih Agende 2030. Sprehod po vrtu obiskovalcem tudi omogoča, da preko QR kod izvedo še marsikaj zanimivega: zakaj je Viatori posadil določeno rastlino, kje jo je nakupil, kaj mu je pomenila ...Viatorijev vrt so letos odprli v nedeljo, 3. aprila. Za obiskovalce je dostopen ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10. do 17. ure, ko krene zadnji voden obisk, ki je vsekakor vključen v ceno vstopnice. Od odprtja do včerajšnjega dne je vrt obiskalo že več kot tisoč ljudi, točneje 1082. Ko bodo zaključena obsežna prenovitvena dela, ki jih financira Fundacija Goriške hranilnice, napovedujejo, da bo park odprt skozi celo leto in ne samo od pomladi do jeseni. Da bodo obiskovalci lahko vsaj simbolično uživali v cvetju ob vsakem obisku, pri podjetju Ikon trenutno krepijo multimedijsko gradivo, ki zadeva pomlad.

ČE SADIŠ, MORAŠ ZALIVATI

Obsežna obnova vrta, ki jo financira Fundacija Goriške hranilnice, se je v bistvu že začela. Med včerajšnjim vodenim obiskom parka, ki so se ga udeležili predstavniki upravnega odbora Fundacije in drugi soudeleženi v upravljanju vrta, sta krajinski arhitekt Matteo La Civita in predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin orisala potek del. V minulih mesecih so že marsikaj postorili z botaničnega vidika, je povedal La Civita. Vložili so približno 100.000 evrov. Na meji z bližnjim gozdom v deželni lasti v Grojni so v sodelovanju z gozdno policijo odstranili nekaj suhih akacij: okrasno cvetje in druge rastline v bližini zdaj uspevajo veliko boljše, saj imajo dostop do luči in zraku. Drevesa so tudi bila nevarna, saj bi ob vsaki nevihti lahko zgrmela na bližnje zemljišče in poškodovala tudi Viatorijevo hišo. Preureditev vrta – odstranjevanje poškodovanih dreves, sajenje novih rastlin – so seveda začeli na območjih, kjer se jih dela za večjo varnost ne bodo dotaknila. Poleg botaničnega vidika se je namreč pokazala potreba po še marsikaterem posegu.