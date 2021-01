Po petih letih zadovoljni s čistilno napravo

Decembra 2015 je bila namenu predana centralna čistilna naprava v Vrtojbi, največji projekt, ki je bil v zadnjem času na Goriškem uresničen z evropskim denarjem: od skupne vrednosti 41 milijonov evrov, je bilo 28,7 milijona evrov sredstev pridobljenih iz Kohezijskega sklada EU, država je prispevala 5, sodelujoče občine pa 7,5 milijonov evrov. Na novogoriškem podjetju Vodovodi in kanalizacija, ki s čistilno napravo upravlja, ocenjujejo, da se je obnesla celo bolje kot so pričakovali. Tudi v ribiški družini Renče pritrjujejo, da so zadovoljni s čistostjo vode, ki iz čistilne naprave izteka v Vrtojbico.

Slavnostnega odprtja pred petimi leti so se, poleg tedanje ministrice za okolje in prostor Irene Majcen in predstavnikov lokalne politike, udeležili še takratni predstavniki iz italijanske strani meje: predsednik in podpredsednica Goriške pokrajine Enrico Gherghetta in Mara Černic ter goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki so odprtje čistilne naprave pozdravili kot pomembno pridobitev. Dejstvo, da so se odplake s slovenske strani meje izlivale neposredno v čezmejne vodotoke, je namreč dolga desetletja predstavljalo kamen spotike med slovensko-italijanskimi odnosi.