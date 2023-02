Po Sovodnjah bo rajalo 1400 maškar

Deset skupin, sedem vozov, 1400 razposajenih maškar. Pri društvu Karnival so minuli konec tedna zaključili z zbiranjem vpisov na 24. pustno povorko, ki bo poživila Sovodnje v nedeljo, 19. februarja. Na čelu sprevoda, ki bo krenil ob 14. uri izpred lekarne, bo tudi tokrat korakala godba na pihala Viktor Parma iz Trebč, ki je že stalen gost sovodenjskega pusta.

Najbolj množična bo skupina kulturnega društva Vesna iz Križa (Homo sapiens...grama nprej al nzaj?), ki bo štela preko dvesto pustarjev. Iz nekdanje tržaške pokrajine prihajajo še skupine iz Cerovelj (Gasilska veselica), od Ferlugov-Piščancev (Nebo lepo) in iz Praprota (Naših prvih 50...). Med udeleženci bo tudi skupina I fenomeni della Bisiacaria iz Tržiča (Marsovci), sicer tudi letos v Sovodnje prihajata tudi skupini iz Opatjega sela (OktoPust) in Šempetra pri Gorici (Letovišče Poludovo). Sprevoda se bo udeležila tudi skupina novoustanovljenega goriškega društva Stile Goriziano (Vsi v pekel). Med skupinami bo nastopilo tudi kulturno društvo Skala iz Gabrij (Ta svet je vse en cirkus).

Med udeleženci sprevoda bodo seveda tudi pustarji s Poljan (Veseli dimnikarji), sicer zmagovalci med skupinami na zadnji izvedbi sovodenjskega pusta, ki je potekala leta 2020, medtem ko je priljubljena prireditev zadnji dve leti odpadla zaradi koronavirusa. V poljanski skupini bo letos 85 pustarjev, ki se poleg Sovodenj odpravljajo še v Gorico v nedeljo, 12. februarja, na Kraški pust na Opčine v soboto, 18. februarja, in v Tržič v torek, 21. februarja.

Z vozom se bodo na Karnivalovo pustno povorko ponovno pripeljali Doberdobci (Gori okoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu naš Kras), ki so v Sovodnjah nastopili samo enkrat, in sicer daljnega leta 1999. Takrat so na pustno soboto s svojim za nekaj centimetrov previsokim Titanikom med potjo proti Opčinam zadeli enega izmed mostov, nakar niso več gradili vozov vse do letošnjega leta, ko se je vaška mladina odločila, da je spet čas za sodelovanje na pustnih sprevodih.

Z vozom bodo nastopili tudi pustarji iz društev Tabor z Opčin (Na tankem ledu plešemo) in Oton Župančič iz Štandreža (Legolandrež) ter člani pustne skupine iz Šempolaja (Godba padajočih zvezd). Netekmovalno bodo nastopili vozovi društev Sovodnje (Puščava se spušča), Briški grič iz Števerjana (Upor čebelic) in Sabotin iz Štmavra (Letimo na krilih idej).