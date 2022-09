Podali so se po sledovih meje

Petdeset udeležencev je v nedeljo v Gorici sodelovalo na ekskurziji med muzeji in pomniki meje, ki je po drugi svetovni vojni razdelila goriško ozemlje med Italijo in Jugoslavijo. Zbrali so se na Trgu Evrope/Transalpina in se s številnimi postanki vzdolž meje podali na Kras, kjer so si na Špiku in Kremenjaku ogledali ostanke zaklonišč iz prve svetovne vojne in obmejnih stražarnic iz časa hladne vojne. Deseterica udeležencev se je na skoraj 50 kilometrsko pot tja in nazaj podala na kolesih, preostali pa so prvi del poti opravili peš, nato pa nadaljevali na avtobusu, ki so ga najeli organizatorji, združenje Adriatic Greenet, Kinoatelje in VZPI-ANPI.

Nedeljska ekskurzija je prvič tudi na Goriškem promovirala vseevropsko zvezo European Green Belt (Evropski zeleni pas). Cilj zveze je ponovno povezovanje območij vzdolž nekdanje železne zavese, ki je nekoč delila celino, v želji, da bi ovrednotenje zelenih območij vzdolž te brazgotine na evropskem zemljevidu prispevalo k tesnejšemu povezovanju in koheziji med obmejnimi območji. Obstoj militariziranega pasu ob nekdanjih mejah je po svoje imel tudi pozitivno posledico v tem, da je ta ozemeljski pas večinoma manj pozidan, da je tu narava ostala bolj neokrnjena in zato danes zanimiva za turistično ponudbo, ki bi povezovala doživetja v naravi in spoznavanje zgodovine.

O tem je med postankom za kosilo v osmici pri Krčarju v Selah na Krasu na kratko spregovorila Francesca Visentin, članica italijanske izpostave evropske zelene mreže, ki deluje že 20 let in povezuje preko 150 organizacij civilne družbe v 24 državah vse od Barentsovega morja na severu Skandinavije mimo Baltika in srednje Evrope do obale Črnega morja. Prava železna zavesa je sicer nekoč tekla po današnjih vzhodnih mejah Avstrije, Slovenije, Hrvaške in dlje, meja med Italijo in neuvrščeno Jugoslavijo je bila propustnejša, vendar zlasti v prvem povojnem obdobju prav tako zaprta in zastražena. Danes se nam to zdi nepojmljivo, vendar v prvem desetletju po vojni je tu bilo po pripovedi kustosov Goriškega muzeja, ki so vodili izletnike na ogledih raznih muzejskih zbirk in pomenljivih točk ob meji, med poskusi ilegalnega prečkanja meje ubitih kakih 300 ljudi.