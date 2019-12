Podelili štipendije sklada Sardoč

V Sovodnjah so v petek, 29. decembra, podelili letošnje štipendije sklada Dorče Sardoč. Vsak po petsto evrov so prejeli trije učenci dvojezične šole v Špetru. Dora Canciani obiskuje tretji razred, medtem ko sta Raffaele Trinco in Maddalena Predan učenca četrtega razreda.

Upravni odbor sklada je letos univerzitetnim študentom podelil skupno štiri štipendije; vsaka je vredna 1500 evrov. Mattia Milanese je študent fakultete za zobozdravstvo Univerze v Trstu. Valentina Sosič študira matematiko na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Manuel Persoglia je študent prve stopnje programa Okolje na Fakulteti za znanost o okolju Univerze v Novi Gorici. Petra Olenik študira medicino na Univerzi v Ljubljani in se zaradi študijskih obveznosti ni uspela udeležiti petkove podelitve nagrad.