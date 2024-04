Na Bukovju v znamenju mladinske ustvarjalnosti

Kulturni dom na Bukovju bo v petek, 10. maja, gostil dogodek v znamenju mladih »COOLtura party«. Ob 19.30 bodo odprli fotografsko razstavo in odkrili grafit, ki sta nastala v sklopu jesenskih delavnic v organizaciji ZSKD ob udeležbi dijakov goriških slovenskih višjih srednjih šol. Fotografsko delavnico so izpeljali na sedežu društva Oton Župančič v Štandrežu in jo je vodila fotografinja Dominique Pozzo, medtem ko je delavnica grafitarstva potekala na sedežu društva Briški grič na Bukovju pod vodstvom Jakoba Jugoviča. Števerjanski mladinski večer bo po odprtju razstave in odkritju grafita popestrila plesna skupina MN Dance School iz Nove Gorice, medtem ko bodo za glasbo poskrbeli Rujni muzikanti, DJ Boskin in glasbenik Mattia Visintin. Pri organizaciji dogodka pod okriljem ZSKD sodelujejo mladi iz kulturnega društva Briški grič iz Števerjana, kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža (mladinski odsek Pičulati), Kulturnega društva Sovodnje, kulturnega društva Skala iz Gabrij, kulturnega društva Danica z Vrha in godbe na pihala Kras iz Doberdoba.