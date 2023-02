Podpora SDGZ za pripravo projektov za razpis EZTS GO

Za slovenske manjšinske organizacije in ostale zainteresirane subjekte, ki bi želeli sodelovati pri razpisih iz sklada za male projekte (SPF) Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, je v Gorici na voljo projektna pisarna. Odprlo jo je Slovensko deželno gospodarsko združenje s sodelovanjem krovnih organizacij Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Kmečke zveze ter s podporo Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Namen nove pisarne, ki deluje v KB centru, je podpirati slovenske manjšinske organizacije in ostale zainteresirane subjekte pri pripravi in vodenju projektov, ki se financirajo iz javnih skladov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture. »Zamisel za ustanovitev pisarne se je rodila iz ugotovitve, da je priprava projektov in vlog za tovrstne razpise velik zalogaj za društva in druge ustanove, ki se s tem ne ukvarjajo redno. Ker imamo na tem področju pri SDGZ veliko izkušenj, smo krovnima organizacijama predlagali projekt, ki sta ga z veseljem sprejeli,« razlaga direktor SDGZ Andrej Šik.

Podrobnejše informacije so zainteresiranim na voljo na elektronskem naslovu projekti@sdgz.it in na telefonski številki 040-6724823.