Pogini rib zaradi nihanja pretoka

Nihanje vodostaja reke Soče, ki je posledica obratovanja hidroelektrarn, je v zadnjih dneh povzročilo vrsto poginov ribjega življa. Ribiči so največ škode opazili v predelu pod jezom, ki je zgrajen med Gorico in Ločnikom, dolvodno od mostu 8 agosto, kjer se začenja kanal Agro-Gradiscano, po katerem velik del vode iz reke preusmerjajo proti Fari za potrebe namakanja in proizvodnje električne energije.

Iz grafov, ki jih na svoji spletni strani objavlja slovenska agencija za okolje Arso, izhaja, da se ob odprtju zapornic solkanskega jezu v zelo kratkem času pretok dvigne od 19 do preko 120 kubičnih metrov na sekundo, kar je za ribe zelo stresno in večkrat tudi usodno. Ob visokem vodostaju se premaknejo v plitvine, kjer ob zaprtju zapornic ostanejo ujete na suhem. Težave le še povečuje obratovanje ločniško-goriškega jezu pod mostom 8 agosto. Ko iz Solkana priteče večja količina vode, se zapornice jezu med Ločnikom in Gorico takoj odprejo; če se zatem vklopi proizvodnja električne energije v Fari, večjo količino vode preusmerijo v kanal, tako da ob upadu pretoka zaradi zaprtja solkanskih zapornic pride do še hitrejšega upada vodostaja v strugi, kar je usodno za vse ribe, ki so se premaknile v plitvo vodo. Pred dnevi so ribiči na težave opozorili čuvajsko službo, tako da bi zdaj moral biti na potezi deželni ribiški zavod Ente tutela patrimonio ittico, ki bi moral raziskati vzroke poginov in zanje zahtevati odškodnino. Pod Ločnikom je v prejšnjih dneh poginilo na tisoče mladic raznih vrst rib – od soških postrvi in mren do pisancev, kapljev in klenov. Naravna škoda je zelo velika, saj gre tudi za redke in zaščitene ribje vrste.

Ribiči in naravovarstveniki že leta opozarjajo, da bi moralo biti izkoriščanje vodnega bogastva reke Soče bolj spoštljivo do okolja; ljubitelji narave so že večkrat zahtevali bolj uravnovešen pretok, vendar njihovih prošenj doslej ni nihče upošteval. Da je Soča čezmejna reka, na žalost le še poveča težave, saj je toliko bolj komplicirano v dogovarjanje vključiti vse vpletene strani; danes tako na žalost velja, da so proizvedeni vati električne energije očitno veliko več vredni od soških postrvi, mren in drugih vrst rib.