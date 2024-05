Pohodnikom se obeta nadvse bogata izkušnja

Projekt Beyond Walk of Peace (BeWoP) bo še dodatno nadgradil Pot miru, ki se od Alp spušča do Jadrana, na čezmejnem območju bodoče Evropske prestolnice kulture 2025. Mednarodni projekt je bil na zadnjem razpisu Interreg prepoznan kot eden izmed najboljših. Z novimi investicijami, dogodki in krepitvijo čezmejnega sodelovanja bo obisk krajev prve svetovne vojne v neposredni bližini meje obogaten z dodatnimi raziskovalnimi turistično promocijskimi aktivnostmi.

Projekt BeWoP, ki ga razvijajo z namenom krepitve vloge kulture in trajnostnega turizma, sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, trajal bo do 21. oktobra 2026. Vrednost projekta je 1.321.591 evrov. 80-odstotkov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj , 20-odstotni delež pa projektni partnerji. Novosti, ki bodo obogatile 500 kilometrov dolgo Pot miru, so predstavili včeraj v prostorih pomnika miru na Cerju, eni izmed točk, ki povezuje alpski svet s morjem. O čezmejnem in povezovalnem projektu so tako spregovorili ravno v kraju, kjer so nekoč potekale najhujše bitke soške fronte, danes pa se vije mirovna pot, so spomnili na predstavitvi.

V sklopu projekta BeWoP načrtujejo partnerji razširitev zgodovinskega raziskovanja in več investicij na čezmejnem območju ob Poti miru. Med drugim načrtujejo objavo spletnega arhiva s podatki o dogodkih, ki so zaznamovali območje nekdanje soške fronte, ureditev in boljšo dostopnost nekaterih pilotnih čezmejnih območjih (Kolovrat, Sabotin, Cerje in Debela Griža) s postavljanjem informativnih tabel, prenov in s pomočjo drugih investicij.